В Украине за сутки выявили 1 800 новых больных коронавирусом, почти тысячу госпитализировали

В Украине за сутки 2 января выявили 1 804 новых подтвержденных случая коронавируса, госпитализировали с ним 1 168 человек.
Об этом Министерство здравоохранения сообщило утром 3 января.
Кроме этого, за минувшие сутки скончались 114 человек. В целом за все время пандемии в Украине выявили 3 676 342 случая ковида, из них детальных — 96 301.
Что касается вакцинации, то пункты прививок 1 и 2 января в Украине были закрыты. В другие дни они будут работать по обычному расписанию. Узнать график работы и записаться на прививку можно здесь. Всего с начала вакцинальной кампании в Украине привили 14 713 31 человека, из них обе прививки получили 13 734 741 человек.
- Украина выполнила требование Всемирной организации здравоохранения и до конца 2021 года вакцинировала 40% взрослого населения. Следующая цель – 70% привитых людей к июлю 2022 года.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов спрогнозировал новую волну заболеваемости коронавирусом в середине февраля 2022 года. Также он говорил, что Украине не удастся избежать новой волны из-за стремительного распространения штамма «Омикрон». В то же время глава ВОЗ считает, что пандемия коронавируса закончится в 2022 году.