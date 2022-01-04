Компанія Apple першою в світі досягла капіталізації у $3 трлн

Компанія Apple першою у світі досягла капіталізації у $3 трильйони. Вартість акцій зросла до $182.

Про це пише Yahoo.

У понеділок, 3 січня, під час торгів акції компанії піднялися в ціні до $182,86, що дозволило Apple вперше в історії досягти капіталізації у $3 трильйони. Але згодом ціна дещо впала і втримати цей показник не вдалося.

Зростання вартості акцій зумовлено успіхом лінійки смартфонів iPhone, а також низки аксесуарів, зокрема Apple Watch та AirPods.

Компанії знадобилося менше 500 днів, щоб підняти свою вартість на трильйон доларів — показника у $2 трлн Apple досягла влітку 2020 року. За 2021 рік акції компанії подорожчали на 34%.