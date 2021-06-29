Facebook стала наймолодшою компанією, ринкова вартість якої перевищила трильйон доларів

Американська компанія Facebook, що володіє однойменною соцмережею, стала наймолодшою компанією, ринкова вартість якої перевищила трильйон доларів.

Про це повідомляє Business Insider.

Такий стрибок капіталізації стався на тлі рішення суду закрити справу про порушення Facebook антимонопольного законодавства. Суд відхилив одразу два позови: від Федеральної торгової комісії та від коаліції штатів. Після цього ціна акції Facebook досягла $355,64.

Крім того, завдяки збільшеній популярності програм для звʼязку з друзями та колегами під час пандемії COVID-19 цього року акції компанії виросли на 30%. Це призвело до стійкого збільшення користувачів компанії та високого попиту на цифрову рекламу.