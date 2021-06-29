Facebook стала самой молодой компанией, рыночная стоимость которой превысила триллион долларов

Американская компания Facebook, владеющая одноименной соцсетью, стала самой молодой компанией, рыночная стоимость которой превысила триллион долларов.

Об этом сообщает Business Insider.

Такой скачок капитализации произошел на фоне решения суда закрыть дело о нарушении Facebook антимонопольного законодательства. Суд отклонил сразу два иска: от Федеральной торговой комиссии и от коалиции штатов. После этого цена акции Facebook достигла $355,64.

Кроме того, благодаря возросшей популярности приложений для связи с друзьями и коллегами во время пандемии COVID-19 в этом году акции компании выросли на 30%. Это привело к устойчивому росту пользователей компании и высокому спросу на цифровую рекламу.