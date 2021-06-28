Зеленский подписал закон о введении «налога на Google»

Закон определяет особый порядок налогообложения налогом на добавленную стоимость (НДС) компаний-нерезидентов, таких как Facebook, Netflix, TikTok, YouТube, Google, Viber, Apple, Microsoft, Wargaming Group, которые предоставляют электронные услуги украинцам.

Об этом сообщается на сайте президента.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о налогообложении электронных услуг нерезидентов, который также называют «налогом на Google» .

Иностранные компании будут обязаны зарегистрироваться плательщиками НДС по упрощенной процедуре через специальный электронный сервис, если общая сумма от осуществления соответствующих операций превышает 1 млн грн в год. Нерезиденты будут заполнять упрощенную отчетность в электронной форме на украинском или английском языке.

От налогообложения НДС освобождены электронные услуги доступа к образовательным (учебным) ресурсам.

Кроме этого, с 1 января 2022 года отменяется НДС при оплате украинскими компаниями услуг по производству или распространению рекламы за рубежом.