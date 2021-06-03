Верховная Рада приняла закон о «налоге на Google»

В Верховной Раде 283 депутата проголосовали во втором чтении и в целом за законопроект № 4184 о так называемом «налоге на Google». Закон вводит налог для международных и отечественных компаний, которые предоставляют электронные услуги в Украине.

Закон должен увеличить поступления в бюджет от налога на добавленную стоимость (НДС в 20%) за счет привлечения к налогообложению нерезидентов (транснациональных компаний), которые не имеют представительств в Украине и ведут здесь бизнес, а также создать условия для эффективного и необременительного администрирования процедур, связанных с уплатой налога.

Закон вводит удобный механизм налогообложения интернет-гигантов иобеспечивает равные условия для отечественного и зарубежного бизнеса.

Документ исключает норму из Налогового кодекса, согласно которой резиденты при выплате нерезидентам дохода за производство и/или распространение рекламы должны платить налог по ставке 20% суммы таких выплат за собственный счет.

От налогообложения НДС освобождены электронные услуги доступа к образовательным (учебным) ресурсам.

Какие услуги будут облагаться налогом:

поставки изображений или текстов, в том числе фотографий, электронных книг и журналов;

поставки аудиовизуальных произведений, видео по запросу, игр, азартных игр;

доступ к информационным, коммерческим, образовательным и развлекательным электронным ресурсам;

предоставление в пользование облачных технологий;

поставки (передача прав на использование) программного обеспечения и обновлений к нему, а также дистанционное обслуживание программного обеспечения и электронного оборудования;

предоставление рекламных услуг в интернете, мобильных приложениях и других электронных ресурсах.

Действие закона коснется таких компаний компаний, как Facebook, Netflix, TikTok, YouТube, Google, Viber, Apple, Microsoft, Wargaming Group, Bloomberg и других. Закон не затронет простого пользователя соцсетей и поисковые сервисы.