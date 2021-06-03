Верховна Рада ухвалила закон про «податок на Google»

У Верховній Раді 283 депутати проголосували у другому читанні та в цілому за законопроєкт № 4184 про так званий «податок на Google». Закон вводить податок для міжнародних і вітчизняних компаній, які надають електронні послуги в Україні.

Закон повинен збільшити надходження в бюджет від податку на додану вартість (ПДВ у 20%) за рахунок залучення до оподаткування нерезидентів (транснаціональних компаній), які не мають представництв в Україні та ведуть тут бізнес, а також створити умови для ефективного і необтяжливого адміністрування процедур, повʼязаних зі сплатою податку.

Закон запроваджує зручний механізм оподаткування інтернет-гігантів і забезпечує рівні умови для вітчизняного і зарубіжного бізнесу.

Документ виключає норму з Податкового кодексу, згідно із якою резиденти при виплаті нерезидентам доходу за виробництво та/або розповсюдження реклами повинні платити податок за ставкою 20% суми таких виплат за власний рахунок.

Від оподаткування ПДВ звільнені електронні послуги доступу до освітніх (навчальних) ресурсів.

Які послуги оподатковуватимуть:

постачання зображень або текстів, зокрема фотографій, електронних книжок і журналів;

постачання аудіовізуальних творів, відео на замовлення, ігор, азартних ігор;

надання доступу до інформаційних, комерційних, освітніх і розважальних електронних ресурсів;

надання в користування хмарних технологій;

постачання (передача прав на використання) програмного забезпечення та оновлень до нього, а також дистанційне обслуговування програмного забезпечення й електронного обладнання;

надання рекламних послуг в інтернеті, мобільних додатках і в інших електронних ресурсах.

Дія закону торкнеться таких компаній компаній, як Facebook, Netflix, TikTok, YouТube, Google, Viber, Apple, Microsoft, Wargaming Group, Bloomberg та інших. Закон не торкнеться простого користувача соцмереж і пошукових сервісів.