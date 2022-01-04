Компания Apple первой в мире достигла капитализации в $3 трлн

Компания Apple первой в мире достигла капитализации в $3 триллиона. Стоимость акций выросла до $182.

Об этом пишет Yahoo.

В понедельник, 3 января, во время торгов акции компании поднялись в цене до $182,86, что позволило Apple впервые в истории добиться капитализации в $3 триллиона. Но впоследствии цена несколько упала и удержать этот показатель не удалось.

Рост стоимости акций обусловлен успехом линейки смартфонов iPhone, а также ряда аксессуаров, включая Apple Watch и AirPods.

Компании понадобилось менее 500 дней, чтобы поднять свою стоимость на триллион долларов – показателя в $2 трлн Apple достигла летом 2020 года. За 2021 год акции компании подорожали на 34%.