Tesla за рік поставила рекордну кількість електромобілів, але Ілон Маск планує збільшити цю цифру у 20 разів

Американська автомобільна компанія Tesla упродовж 2021 року поставила практично удвічі більше автомобілів, ніж у 2020 році — 936 172. Вже через 10 років гендиректор компанії Ілон Маск хоче продавати 20 мільйонів автомобілів щороку.

Про це інформує пресслужба Tesla Inc.

За рік компанія виробила 24 390 кросоверів Model S/X і доставила 24 964. Що стосується більш дешевшої моделі — 3/Y, то їх зібрали 906 032 і відправили 911 208. Для порівняння, у 2020 році бренд випустив 509 737 і поставив 499 550 електрокарів.

«Наш підрахунок доставок слід розглядати як дещо консервативний, оскільки ми вважаємо автомобіль доставленим лише тоді, коли його передано клієнту і всі документи оформлені правильно. Остаточні цифри можуть відрізнятися на 0,5% і більше», — наголосили в компанії.

Наразі компанія не перетнула позначку у мільйон електрокарів, але Ілон Маск прогнозує до кінця десятиліття збільшити продаж до 20 мільйонів на рік. Аналітики називають такий прогноз украй амбітним, оскільки найбільші світові автовиробники, зокрема Toyota та Volkswagen, продають у всьому світі лише близько 10 мільйонів одиниць на рік.

«Маск і компанія за останні шість місяців впоралися з проблемою нестачі мікросхем краще, ніж будь-який автовиробник у світі, тому Tesla займає чітку позицію у 2022 році з перевагою на рік уперед. Головною опорою Tesla залишається Китай, на який, за нашими оцінками, у 2022 році році буде припадати 40% постачання виробника електромобілів», — заявив аналітик Ден Айвз.