Міністерство оборони Південної Кореї: Чоловік, який втік до КНДР, втік звідти у 2020 році

Міністерство оборони Південної Кореї заявило, що чоловік, який перетнув кордон у демілітаризованій зоні, імовірно, є перебіжчиком з Північної Кореї, який два роки тому звідти втік, а зараз повернувся.

Про це йдеться у заяві Міністерства від 3 січня, яке цитує CNN.

Військові Південної Кореї повідомили, що у листопаді 2020 року чоловік втік із КНДР до них. Свої попередні висновки відомство зробило на основі відеозаписів з камер відеоспостереження. Прикордонні камери із тепловізорами вперше зафіксували чоловіка близько 18:40 1 січня, коли він дерся через паркан із колючого дроту, однак черговий охоронець не помітив його. Південна Корея відправила на цю ділянку військових, але вони не змогли знайти людину (імовірно, він сховався у гірській місцевості).

Прикордонну лінію Північної Кореї перебіжчик перетнув близько 22:40. Державні ж ЗМІ КНДР своєю чергою не повідомляли про жодні переходи через демілітаризовану зону за ніч. Що зараз із цим чоловіком — невідомо.