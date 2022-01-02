Південнокорейські військові повідомили про перебіжчика. Невідомий втік у КНДР

З Південної Кореї до Північної втік невідомий чоловік.

Про це повідомляє Yonhap.

Інцидент стався у суботу, 1 січня. Південнокорейські військові помітили невідомого у східній частині прикордонної зони і спробували його затримати, але чоловік зміг сховатися у гірській місцевості у демілітаризованій зоні. Південнокорейські військові впевнені, що він втік до КНДР.

Військових КНДР попередили про перебіжчика по спецлінії звʼязку. Розпочато розслідування обставин інциденту. Також зʼясовується особистість втікача і його мотиви.

Доля чоловіка поки що невідома. Північнокорейські військові і ЗМІ про нього нічого не повідомляють.