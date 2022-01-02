Южнокорейские военные сообщили о перебежчике. Неизвестный убежал в КНДР

Из Южной Кореи в Северную сбежал неизвестный мужчина.
Об этом сообщает Yonhap.
Инцидент произошел в субботу, 1 января. Южнокорейские военные заметили неизвестного в восточной части пограничной зоны и попытались его задержать, но мужчина смог скрыться в горной местности в демилитаризованной зоне. Южнокорейские военные уверены, что он сбежал в КНДР.
Военных КНДР предупредили о перебежчике по спецлинии связи. Начато расследование обстоятельств инцидента. Также выясняется личность беглеца и его мотивы.
Судьба мужчины пока неизвестна. Северокорейские военные и СМИ о нем ничего не сообщают.
- Побеги из Южной Кореи в Северную очень редки. Обычно люди бегут из КНДР. Начиная с 1953 года на Юг сбежало около 30 тысяч жителей Северной Кореи.