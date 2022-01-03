Реформа СБУ та пенсійна. Глава парламенту Руслан Стефанчук розповів про плани Верховної Ради на 2022 рік

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук окреслив пріоритети роботи парламенту на 2022 рік: посилення народовладдя, реформа Служби безпеки України, реформа містобудування та пенсійна тощо.

Про це йдеться на сайті партії «Слуга народу».

Стефанчук очікує на початку наступної сесії розглянути законопроєкт про народовладдя. Парламент також паралельно напрацьовує низку законопроєктів про народовладдя в різних сферах. Зокрема, про суд присяжних, про мирові суди, які вирішуватимуть незначні спори, і про колективні позови.

Серед пріоритетів Ради — завершити реформу містобудування, адже законопроєкти № 5655 та № 5877 вже пройшли перше читання та у 2022 році повинні бути ухвалені в цілому. Вони передбачають, зокрема, захист історичних памʼяток і кримінальну відповідальність за незаконне будівництво.

Щодо реформи СБУ — це зобовʼязання України перед міжнародними партнерами. Реформа передбачає зосередження Служби безпеки на контррозвідці та посилення боротьби з тероризмом.