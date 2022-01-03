Реформа СБУ и пенсионная. Глава парламента Руслан Стефанчук рассказал о планах Верховной Рады на 2022 год

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук наметил приоритеты работы парламента на 2022 год: усиление народовластия, реформа Службы безопасности Украины, реформа градостроительства и пенсионная.

Об этом сообщается на сайте партии «Слуга народа».

Стефанчук ожидает в начале следующей сессии рассмотреть законопроект о народовластии. Парламент также параллельно разрабатывает ряд законопроектов о народовластии в разных сферах. В частности, о суде присяжных, о мировых судах, которые будут решать незначительные споры, и о коллективных исках.

Среди приоритетов Рады — завершить реформу градостроительства, законопроекты № 5655 и № 5877 уже прошли первое чтение и в 2022 году должны быть приняты в целом. Они предполагают, в частности, защиту исторических памятников и уголовную ответственность за незаконное строительство.

Что касается реформы СБУ — это обязательство Украины перед международными партнерами. Реформа подразумевает сосредоточение Службы безопасности на контрразведке и усиление борьбы с терроризмом.