Глава парламента Стефанчук передал в Венецианскую комиссию законопроект о местном референдуме

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук передал в Венецианскую комиссию законопроект «О местном референдуме». Об этом он сообщил в понедельник, 25 октября.

Стефанчук заявил, что рассчитывает получить «объективное экспертное заключение» по законопроекту. Отметим, что Венецианская комиссия — это совещательный орган Совета Европы по вопросам конституционного права. Он дает заключения о соответствии законопроектов европейским стандартам и ценностям.

«Крайне важно, чтобы документ стал образцовым законом и действительно эффективным механизмом реализации прямой демократии на местном уровне», — добавил глава парламента.

Проект закона № 5512 внесли в парламент 19 мая 2021 года сам Стефанчук и народные депутаты «Слуги народа», среди которых председатель партии Александр Корниенко, глава фракции Давид Арахамия и представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

Согласно законопроекту, предметом референдума может стать:

утверждение устава, программы территориальной общины или изменений к ним;

досрочное прекращении полномочий сельского, поселкового, городского совета / головы;

утрата силы документов местных органов власти или отдельных положений документа;

другой вопрос местного значения, который находится в ведении территориальной общины, ее органов и должностных лиц.

На местный референдум запрещено выносить вопросы:

которые являются предметом Всеукраинского референдума;

противоречащие положениям Конституции и законам Украины;

направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности, создание угрозы нацбезопасности, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;

касаются изменения местных бюджетов, тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Инициаторами референдума могут быть:

не менее 10% избирателей территориальной общины;

сельский, поселковый, городской совет;

сельский, поселковый, городской голова.

На территории оккупированных Крыма и части Донбасса проведение местного референдума возможно через три года с момента их возвращения под общую юрисдикцию Украины.