Глава парламента Стефанчук передал в Венецианскую комиссию законопроект о местном референдуме

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук передал в Венецианскую комиссию законопроект «О местном референдуме». Об этом он сообщил в понедельник, 25 октября.
Стефанчук заявил, что рассчитывает получить «объективное экспертное заключение» по законопроекту. Отметим, что Венецианская комиссия — это совещательный орган Совета Европы по вопросам конституционного права. Он дает заключения о соответствии законопроектов европейским стандартам и ценностям.
«Крайне важно, чтобы документ стал образцовым законом и действительно эффективным механизмом реализации прямой демократии на местном уровне», — добавил глава парламента.
Проект закона № 5512 внесли в парламент 19 мая 2021 года сам Стефанчук и народные депутаты «Слуги народа», среди которых председатель партии Александр Корниенко, глава фракции Давид Арахамия и представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.
Согласно законопроекту, предметом референдума может стать:
- утверждение устава, программы территориальной общины или изменений к ним;
- досрочное прекращении полномочий сельского, поселкового, городского совета / головы;
- утрата силы документов местных органов власти или отдельных положений документа;
- другой вопрос местного значения, который находится в ведении территориальной общины, ее органов и должностных лиц.
На местный референдум запрещено выносить вопросы:
- которые являются предметом Всеукраинского референдума;
- противоречащие положениям Конституции и законам Украины;
- направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности, создание угрозы нацбезопасности, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;
- касаются изменения местных бюджетов, тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
Инициаторами референдума могут быть:
- не менее 10% избирателей территориальной общины;
- сельский, поселковый, городской совет;
- сельский, поселковый, городской голова.
На территории оккупированных Крыма и части Донбасса проведение местного референдума возможно через три года с момента их возвращения под общую юрисдикцию Украины.
- 26 января 2021 года Верховная Рада приняла закон о Всеукраинском референдуме. Решение поддержали 255 народных депутатов. Ранее, 21 июля, Венецианская комиссия приняла «срочный общий вывод» по законопроекту, отметив, что он является значительным шагом вперед.
- Идею ввести в Украине народовластие президент Владимир Зеленский озвучивал еще во время своей предвыборной кампании. Он подчеркивал, что необходимо создать законодательное поле для влияния украинцев на власть. В одном из интервью во время кампании он отметил, что вопрос вступления Украины в НАТО нужно вынести на Всеукраинский референдум.