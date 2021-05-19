Рада направит новый законопроект о местном референдуме в Венецианскую комиссию. Что он предусматривает?

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект «О местном референдуме». Его направят на рассмотрение Венецианской комиссии.

Об этом сообщает пресс-служба парламента и Интерфакс-Украина.

Проект внесли в парламент вице-спикер Рады Руслан Стефанчук и народные депутаты «Слуги народа», среди которых председатель партии Александр Корниенко, глава фракции Давид Арахамия и представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

«Мы проработали более 100 письменных комментариев и предложений, поступивших к указанному законопроекту, но мы понимаем, что совершенствованию нет предела, поэтому в ближайшее время также планируем направить этот проект в Венецианскую комиссию для получения заключения», — рассказал Стефанчук.

Он отметил, что во время работы над законопроектом приняли во внимание концепции проектов о местных референдумах, которые уже были зарегистрированы в парламенте, соответствующие правовые позиции Конституционного суда, положения Европейской хартии местного самоуправления, а также международные стандарты и рекомендации международных институтов.

Согласно с законопроектом, предметом референдума может стать:

утверждение устава, программы территориальной общины или изменений к ним;

досрочное прекращении полномочий сельского, поселкового, городского совета/головы;

утрата силы нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления или отдельными его положениями;

другой вопрос местного значения, отнесение к ведению территориальной общины, ее органов и должностных лиц.

На местный референдум запрещено выносить вопросы:

которые являются предметом всеукраинского референдума;

противоречащие положениям Конституции и законам Украины;

направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности, создания угрозы нацбезопасности, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;

которые касаются принятия решения об утверждении, изменения местных бюджетов, тарифов на жилищно-коммунальные услуги, прекращения действия такими решениями и другие.

Инициаторами референдума могут быть:

не менее 10% избирателей территориальной общины;

сельский, поселковый, городской совет;

сельский, поселковый, городской голова.

Отмечается, что на территории оккупированных Крыма и части Донбасса проведения местного референдума возможно через три года с момента их возвращения в общую юрисдикцию Украины.