У Амстердамі поліція застосувала службових собак, аби розігнати натовп противників локдауну

У столиці Нідерландів Амстердамі поліція застосувала службових собак, аби розігнати натовп протестувальників проти коронавірусних обмежень.

Про це пише Reuters.

Спецпідрозділи поліції із кийками та щитами спробували розігнати кількатисячний натовп. Зазначається, що мер Амстердаму Фемке Халсема видала наказ про надзвичайний стан, уповноваживши поліцію очистити центральну площу міста після того, як протестувальники порушили заборону на проведення громадських зборів.

Протестувальники, які здебільшого були без масок і порушували правила соціального дистанціювання, також проігнорували наказ не проводити марш і пішли головною вулицею, граючи музику та тримаючи жовті парасольки на знак протесту проти заходів уряду. В результаті між поліцією та демонстрантами сталися сутички.

Користувачі соцмереж також повідомляють, що силовики нацьковували службових собак на мітингарів. Під час зіткнень кілька демонстрантів дістали поранення, але точна кількість постраждалих наразі невідома. За попередніми підрахунками, у акції протесту взяли участь приблизно 10 тисяч людей.