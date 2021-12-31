Уряд США погодився продовжити контракт із Міжнародною космічною станцією до 2030 року

«Міжнародна космічна станція — це маяк для мирного міжнародного співробітництва у сфері науки, і за 20 років з її допомогою створили безліч наукових, освітніх, технологічних розробок на користь людства. Я радий, що адміністрація [Джо] Байдена та [Камали] Гарріс висловила високий рівень підтримки продовження роботи станції до 2030 року», — заявив Нельсон.

У NASA заявили, що подальша участь США у роботі на МКС підвищить її інноваційність та конкурентоспроможність, а також просуне дослідження та технології, які необхідні для місії Artemis — у її рамках на Місяць відправлять першу жінку та першу кольорову людину. Робота Штатів на Міжнародній космічній станції продовжиться у співпраці з міжнародними партнерами в Європі, Канаді, Японії та Росії.