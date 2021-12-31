У частині світу вже настав 2022 рік. Ось як його зустріли в Австралії, Північній Кореї та Японії

Новий 2022 рік вже настав для жителів островів Лайн та Кірібаті (о 12:00 за київським часом), Нової Зеландії (13:00), Маршаллових островів (14:00), Австралії (15:00), Південної та Північної Кореї (17:00), а також для мешканців Японії (17:00).