В части мира уже наступил 2022 год. Вот как его встретили в Австралии, Северной Корее и Японии

Новый 2022 год уже наступил для жителей островов Лайн и Кирибати (в 12:00 по киевскому времени), Новой Зеландии (13:00), Маршалловых островов (14:00), Австралии (15:00), Южной и Северной Кореи (17):00), а также для жителей Японии (17:00).