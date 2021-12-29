У Києві із січня почнуть приймати ялинки на утилізацію. Працюватимуть 15 пунктів

У Києві з початку січня 2022 року комунальні підприємства почнуть приймати на утилізацію новорічні ялинки.
Про це повідомляється на сайті Київської міськдержадміністрації та на сайтах комунальних підприємств з утримання зелених насаджень.
Пункти прийому ялинок працюватимуть у будні дні з 07:00 до 21:00 до кінця січня, а деякі в суботу з 08:00 до 13:00.
Уже 1 січня запрацює пункт на базі КП УЗН Дніпровського району (проспект Визволителів, 6). Ще 14 пунктів відкриють 4 січня.
Адреси:
- КП УЗН Голосіївського району — просп. Голосіївський, 87г;
- КП УЗН Дарницького району — вул. Тростянецька, 58а;
- КП УЗН Деснянського району — вул. Електротехнічна, 26;
- КП УЗН Оболонського району — просп. Степана Бандери, 26а;
- КП УЗН Печерського району — вул. Залізничне шосе, 61;
- КП УЗН Подільського району — вул. Дмитрівська, 16а;
- КП УЗН Святошинського району — вул. Бетховена, 8;
- КП УЗН Солом’янського району — вул. Новопольова, 95;
- КП УЗН Шевченківського району — пров. Герцена, 6;
- Дарницьке лісопаркове господарство — Бориспільське шосе, 23 км;
- Дарницьке ЛПГ — просп. Броварський, 2а;
- Дарницьке ЛПГ — вул. Радистів, 1в;
- Дарницьке ЛПГ — Микільське лісництво, квартал № 35;
- Дарницьке ЛПГ — Броварське лісництво, квартал № 72.
Приносити ялинки на утилізацію потрібно без прикрас та інших штучних матеріалів.
- Раніше Київська міська держадміністрація опублікувала адреси офіційних ялинкових ярмарків, закликавши мешканців столиці купувати новорічні дерева лише там.
- Також влада посилила охорону хвойних дерев, нагадавши, що за їх незаконне вирубування штрафуватимуть.