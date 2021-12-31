Британія сертифікувала пігулки від коронавірусу компанії Pfizer

Британський регулятор сертифікував пігулки від коронавірусу компанії Pfizer. Наразі в країні фіксують рекордні показники захворюваності.

Про це пише Reuters.

Ліки використовуватимуть для лікування легкої та середньої форми коронавірусу, а також для тих, хто має високий ризик важкого перебігу.

Регулятор зазначив, що ці пігулки є високоефективними, якщо почати їх приймати на ранніх стадіях захворювання. Там рекомендують вживати ліки протягом п’яти днів після початку появи симптомів.

Також наразі британський регулятор співпрацює з Pfizer для визначення ефективності цих пігулок проти нового штаму «Омікрон».