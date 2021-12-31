Британия сертифицировала таблетки от коронавируса компании Pfizer

Британский регулятор сертифицировал таблетки от коронавируса компании Pfizer. В настоящее время в стране фиксируют рекордные показатели заболеваемости.
Об этом пишет Reuters.
Лекарство будет использоваться для лечения легкой и средней формы коронавируса, а также для тех, кто имеет высокий риск тяжелого течения.
Регулятор отметил, что эти таблетки высокоэффективны, если начать их принимать на ранних стадиях заболевания. Там рекомендуют принимать лекарства в течение пяти дней после начала появления симптомов.
Также британский регулятор сотрудничает с Pfizer для определения эффективности этих таблеток против нового штамма «Омикрон».
- В начале ноября Pfizer отчиталась о предварительных результатах исследования препарата «Паксловид». По данным компании, экспериментальная таблетка от коронавируса снизила количество госпитализаций и смертей на 89%. Также отмечается, что при испытаниях препарата не было зафиксировано ни одного случая смерти среди участников.
- 16 декабря стало известно, что Украина подписала договор с компанией Pfizer о закупке лекарства от коронавируса «Паксловид» для амбулаторного лечения. Законтрактовано 300 тысяч курсов таблеток. Препарат позволит не допустить осложнений, госпитализации и смерти пациентов из групп риска.