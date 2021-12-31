Британия сертифицировала таблетки от коронавируса компании Pfizer

Британский регулятор сертифицировал таблетки от коронавируса компании Pfizer. В настоящее время в стране фиксируют рекордные показатели заболеваемости.

Об этом пишет Reuters.

Лекарство будет использоваться для лечения легкой и средней формы коронавируса, а также для тех, кто имеет высокий риск тяжелого течения.

Регулятор отметил, что эти таблетки высокоэффективны, если начать их принимать на ранних стадиях заболевания. Там рекомендуют принимать лекарства в течение пяти дней после начала появления симптомов.

Также британский регулятор сотрудничает с Pfizer для определения эффективности этих таблеток против нового штамма «Омикрон».