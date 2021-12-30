В Україні виявили майже 6 тисяч нових випадків коронавірусу, вакцинували 117 тисяч людей

В Україні зафіксували 5 930 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

До медзакладів госпіталізували 1 747 хворих. Ускладнення недуги забрали життя 278 пацієнтів, одужали 10 369 жителів країни.

За весь час пандемії в Україні захворіли 3 660 620 людей. Через ускладнення, викликані коронавірусом, померли 95 690 пацієнтів. Побороти недугу вдалося 3 460 249 жителям країни.

Крім того, минулої доби 117 042 людини вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 31 671 людина, другу — 83 287 людей, додаткову — 692 людини, бустерну — 1 392.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 671 169 людей, з них отримали першу дозу 14 671 167 людей, дві дози — 13 625 553 людини, додаткову дозу — 3 302, бустерну — 3 672. Загалом проведено 28 303 694 щеплення.