В Украине выявили почти 6 тысяч новых случаев коронавируса, вакцинировали 117 тысяч человек

В Украине зафиксировано 5 930 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В медучреждения госпитализировали 1 747 больных. Осложнения недуга унесли жизни 278 пациентов, выздоровели 10 369 жителей страны.

За все время пандемии в Украине заболели 3 660 620 человек. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 95 690 пациентов. Побороть болезнь удалось 3 460 249 жителям страны.

Кроме того, за прошедшие сутки 117 042 человека вакцинировали против COVID-19. Первую дозу получили 31 671 человек, вторую — 83 287, дополнительную — 692 человека, бустерную — 1 392 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 14 671 169 человек, из них получили первую дозу 14 671 167 человек, две дозы — 13 625 553 человека, дополнительную дозу — 3 302, бустерную — 3 672. Всего сделано 28 303 694 прививки.