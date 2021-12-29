Міністр Ляшко: Кабмін підтримав пілотний проєкт і відкрив лікарню «Феофанія» для всіх українців

Міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко заявив, що Кабінет міністрів підтримав пілотний проєкт і відкрив лікарню «Феофанія» для всіх українців. З 2022 року медзаклад працюватиме за програмою медичних гарантій.
Про це повідомляє сайт уряду.
«Феофанія» буде доступною для кожного українця. Оновлена «Програма медичних гарантій» 2022 року передбачає, що і в «Феофанію» відтепер будуть госпіталізувати людей з інфарктами та інсультами, відповідно до маршруту пацієнта», — заявив голова МОЗу.
Лікарня приєднується до програми медгарантій як постачальник медичних послуг з надання допомоги при гострому мозковому інсульті та гострому інфаркті міокарда за рахунок укладання договорів про медобслуговування населення з Національною службою здоровʼя.
- У листопаді цього року Ляшко казава, що «Феофанія» відчинить свої двері для всіх українців із січня 2022 року — програма медгарантій запрацює 1 січня, а не 1 квітня, як передбачалося.
- Київська лікарня «Феофанія» обслуговує державних службовців, представників уряду, працівників дипломатичного корпусу іноземних держав і міжнародних організацій та осіб, які мають особливі заслуги перед Україною.
- Президент Володимир Зеленський підписав указ про надання доступу українцям до медичної допомоги у лікарні «Феофанія» ще на початку 2020 року, але Державне управління справами не змогло тоді назвати терміни, коли установу відкриють для пересічних громадян.