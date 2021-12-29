Міністр Ляшко: Кабмін підтримав пілотний проєкт і відкрив лікарню «Феофанія» для всіх українців

Міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко заявив, що Кабінет міністрів підтримав пілотний проєкт і відкрив лікарню «Феофанія» для всіх українців. З 2022 року медзаклад працюватиме за програмою медичних гарантій.

Про це повідомляє сайт уряду.

«Феофанія» буде доступною для кожного українця. Оновлена «Програма медичних гарантій» 2022 року передбачає, що і в «Феофанію» відтепер будуть госпіталізувати людей з інфарктами та інсультами, відповідно до маршруту пацієнта», — заявив голова МОЗу.

Лікарня приєднується до програми медгарантій як постачальник медичних послуг з надання допомоги при гострому мозковому інсульті та гострому інфаркті міокарда за рахунок укладання договорів про медобслуговування населення з Національною службою здоровʼя.