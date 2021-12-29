На рахунки державних шахт надійшли 300 мільйонів гривень на зарплати

На рахунки державних шахт надійшли 300 мільйонів гривень для виплати зарплат шахтарям.

Про це Міністерство енергетики повідомило 29 грудня.

Це додаткові кошти, які виділили з резервного фонду держбюджету 28 грудня.

Нагадаємо, що 24 грудня гірники державних шахт отримали 92 мільйони гривень на виплату заробітної плати. Загалом за 2021 рік на виплати працівникам державних вуглевидобувних підприємств із держбюджету направили понад 7 мільярдів гривень.