Кабмін виділив додаткові 300 мільйонів гривень на зарплати шахтарям

Кабінет міністрів виділив з резервного фонду державного бюджету 300 мільйонів гривень на зарплати шахтарям державних підприємств.

Про це повідомляє урядовий портал з посиланням на постанову від 28 грудня 2021 року № 1733-р.

До 30 грудня Міністерство енергетики має представити звіт про використання коштів.