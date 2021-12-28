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Кабмин выделил дополнительные 300 миллионов гривен на зарплаты шахтерам

Автор:
София Телишевская
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Кабинет Министров выделил из резервного фонда государственного бюджета 300 миллионов гривен для выплат шахтерам государственных предприятий.

Об этом сообщает правительственный портал со ссылкой на постановление от 28 декабря 2021 года № 1733-р.

До 30 декабря Министерство энергетики должно предоставить отчет об использовании средств.

  • 24 декабря Минэнерго направило на выплаты шахтерам 92 миллиона гривен. Всего за год на зарплаты работникам государственных угледобывающих предприятий из бюджета направили более семи миллиардов гривен.
  • Верховная Рада 16 декабря приняла за основу законопроект об изменениях в государственный бюджет на 2021 год для погашения задолженности по заработной плате шахтерам. Он предлагает направить на выплату задолженности дополнительные 2,4 миллиарда гривен.