Кабмин выделил дополнительные 300 миллионов гривен на зарплаты шахтерам

Кабинет Министров выделил из резервного фонда государственного бюджета 300 миллионов гривен для выплат шахтерам государственных предприятий.

Об этом сообщает правительственный портал со ссылкой на постановление от 28 декабря 2021 года № 1733-р.

До 30 декабря Министерство энергетики должно предоставить отчет об использовании средств.