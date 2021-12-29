На счета государственных шахт поступило 300 миллионов гривен на зарплаты

На счета государственных шахт поступило 300 миллионов гривен для выплаты зарплат шахтерам.

Об этом Министерство энергетики сообщило 29 декабря.

Это дополнительные средства, которые выделили из резервного фонда госбюджета 28 декабря.

Напомним, что 24 декабря горняки государственных шахт получили 92 миллиона гривен на выплату заработной платы. Всего за 2021 год на выплаты работникам государственных угледобывающих предприятий из госбюджета направили более 7 миллиардов гривен.