Уряд прирівняв водійське посвідчення, техпаспорт та студквиток у «Дії» до їхніх паперових аналогів

Кабінет міністрів прирівняв водійське посвідчення, техпаспорт та студентський квиток у додатку «Дія» до їхніх паперових аналогів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
«Україна продовжує задавати тренди диджиталізації у світі: відсьогодні цифрові водійське посвідчення, техпаспорт та студентський квиток прирівняли до паперових аналогів. Такі постанови ухвалив Уряд, вони набувають чинності з моменту публікації», — йдеться у повідомленні.
Міністерство підкреслило, що відтепер електронними версіями цих документів можуть користуватися всі громадяни будь-де, і ніхто не матиме права вимагати фізичний аналог документа.
- У додатку «Дія» запустили бета-тест повідомлень про судові засідання, які стосуються користувача. Людина заздалегідь отримає повідомлення про те, яка судова суперечка та ким вона виступає — позивачем або відповідачем.
- У додатку «Дія» стартував бета-тест двох нових функцій — PhotoID без гімнастики для шиї та опитування як частина інструменту електронної демократії.
- Незабаром у додатку «Дія» можна буде отримувати повідомлення про перевірку кредитної історії. Також «Дія» оновила правила авторизації.