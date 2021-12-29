Уряд прирівняв водійське посвідчення, техпаспорт та студквиток у «Дії» до їхніх паперових аналогів

Кабінет міністрів прирівняв водійське посвідчення, техпаспорт та студентський квиток у додатку «Дія» до їхніх паперових аналогів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

«Україна продовжує задавати тренди диджиталізації у світі: відсьогодні цифрові водійське посвідчення, техпаспорт та студентський квиток прирівняли до паперових аналогів. Такі постанови ухвалив Уряд, вони набувають чинності з моменту публікації», — йдеться у повідомленні.

Міністерство підкреслило, що відтепер електронними версіями цих документів можуть користуватися всі громадяни будь-де, і ніхто не матиме права вимагати фізичний аналог документа.