Топінженери Apple отримали бонуси акціями на суму до $180 тисяч. Так компанія бореться з ризиками втрати кадрів

Компанія Apple за закритою мотиваційною програмою видала своїм топінженерам бонуси у вигляді акцій на суму до $180 тисяч, щоб вони не пішли до конкурентів.

Про це пише Bloomberg.

Акції з обмеженим правом розпорядження, остаточні права на які одержувачі отримають через чотири роки, отримали інженери мікросхем, програмного і апаратного забезпечення. Бонуси отримали близько 10—20% найефективніших інженерів із зазначених підрозділів.

Грошовий еквівалент бонусів варіюється від $50 тисяч до $180 тисяч, але багато інженерів отримали акції на суми $80 тисяч, $100 тисяч та $120 тисяч.

Роздача акцій має стимулювати фахівців залишатися в компанії. Ці виплати не є частиною звичайних пакетів винагород Apple (зарплати, акції та бонуси), тому для багатьох вони стали несподіванкою.

У самій компанії від коментарів відмовилися. Bloomberg зазначає, що Apple вдалася до такого кроку на тлі переходу близько 100 інженерів в компанію Meta. Зміна кадрів спостерігалася кілька місяців. При цьому з Meta до Apple за цей час пішли деякі ключові співробітники.