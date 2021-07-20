Bloomberg: Компанія Apple відтермінувала повернення працівників в офіси

Компанія Apple відтермінувала ще на місяць повернення своїх працівників в офіси через поширення коронавірусу.

Про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Раніше це планувалося зробити у вересні, але тепер компанія перенесла термін щонайменше на жовтень. Причиною цього називають поширення нових штамів коронавірусу.

Apple стала першою технологічною компанією у США, яка вирішила відтермінувати рішення про повернення працівників в офіси. У компанії пообіцяли попередити своїх співробітників щонайменше за місяць перед тим, як вимагати від них роботи в офісах.