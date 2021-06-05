Співробітники Apple виступили проти повернення в офіс. Кук пропонує більшості працювати звідти тричі на тиждень

Співробітники Apple виступили проти нового правила корпорації, яке зобовʼяже їх з вересня повернутися з віддаленої роботи і працювати з офісу не менше трьох днів на тиждень.

Про це повідомляє The Verge з посиланням на лист співробітників компанії.

У листі йдеться, що політика Apple відносно організації робочого процесу вже змусила деяких співробітників написати заяву на звільнення.

«Багато хто з нас відчуває, що повинні вибирати між нашими сімʼями, нашим благополуччям і можливістю виконувати свою роботу найкращим чином і бути частиною команди Apple», — наголосили в листі.