Сотрудники Apple выступили против возвращения в офис. Кук предлагает большинству работать оттуда три раза в неделю

Сотрудники Apple выступили против нового правила корпорации, которое обяжет их с сентября вернуться с удаленной работы и работать из офиса не менее трех дней в неделю.

Об этом сообщает The Verge со ссылкой на письмо сотрудников компании.

В письме говорится, что политика Apple в отношении организации рабочего процесса уже заставила некоторых сотрудников написать заявление на увольнение.

«Многие из нас чувствуют, что должны выбирать между нашими семьями, нашим благополучием и возможностью выполнять свою работу наилучшим образом и быть частью команды Apple», — отметили в письме.