Топ-инженеры Apple получили бонусы акциями на сумму до $180 тысяч. Так компания борется с рисками утечки кадров

Компания Apple по закрытой мотивационной программе выдала своим топ-инженерам бонусы в виде акций на сумму до $180 тысяч, чтобы они не ушли к конкурентам.

Об этом пишет Bloomberg.

Акции с ограниченным правом распоряжения, окончательные права на которые получатели получат через четыре года, достались инженерам микросхем, программного и аппаратного обеспечения. Бонусы получили около 10—20% самых эффективных инженеров из указанных подразделений.

Денежный эквивалент бонусов варьируется от $50 тысяч до $180 тысяч, но многие инженеры получили акции на суммы $80 тысяч, $100 тысяч и $120 тысяч.

Раздача акций должна стимулировать специалистов оставаться в компании. Эти выплаты — не часть обычных пакетов вознаграждений Apple (зарплаты, акции и бонусы), потому для многих они стали неожиданностью.

В самой компании от комментариев отказалась. Bloomberg же отмечает, что Apple пошла на такой шаг на фоне ухода около 100 инженеров в компанию Meta. Смена кадров наблюдалась несколько месяцев. При этом из Meta в Apple за это время ушли некоторые ключевые сотрудники.