Компания Apple снова отложила возвращение сотрудников в офисы

Глава корпорации Apple Тим Кук направил сотрудникам письмо с уведомлением, что они смогут работать удаленно до даты, которую «еще предстоит определить». Ранее компания планировала вернуть людей в офисы уже в феврале, но штамм «Омикрон» отложил это на неопределенное время.

Об этом сообщает Bloomberg.

В своем письме Кук отметил, что, несмотря на гибридный формат работы, офисы остаются открытыми, поэтому сотрудники имеют право по собственному желанию работать там.

Впрочем, этот момент тоже хотят систематизировать, чтобы сотрудники приходили в офис в понедельник, вторник и четверг, а в среду и пятницу работали из дома. Но сотрудники не изъявили желания вернуться в офис, потому Кук попросил их сделать выбор между тем, чтобы быть частью Apple, и тем, и проводить время с семьей.