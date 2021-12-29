Екснардеп Сергій Лещенко повертається до наглядової ради «Укрзалізниці»

Кабінет міністрів затвердив переможців конкурсу на посади членів наглядової ради «Укрзалізниці», повернувши крісло екснардепу Сергію Лещенку, проти якого виступали в Тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради.

Про це повідомили центр Ukraine Rail Monitoring і депутат Олексій Гончаренко, який бере участь у засіданні уряду.

Незалежними членами наглядової ради стануть Анатолій Амелін, Александр Долл, Якуб Карновський і Гепард Хафер, а від держави до наглядової ради пройшли Лещенко, Давід Ломджарія та С. В. Москаленко.