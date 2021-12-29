Экс-нардеп Сергей Лещенко возвращается в набсовет «Укрзалізниці»

Кабинет министров утвердил победителей конкурса на должности членов наблюдательного совета «Укрзалізниці», вернув в кресло экс-нардепа Сергея Лещенко, против которого выступали во Временной следственной комиссии Верховной Рады.

Об этом сообщили центр Ukraine Rail Monitoring и депутат Алексей Гончаренко, участвующий в заседании правительства.

Независимыми членами наблюдательного совета станут Анатолий Амелин, Александр Долл, Якуб Карновски и Гепард Хафер, а от государства в набсовет прошли Лещенко, Давид Ломджария и С. В. Москаленко.