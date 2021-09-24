Мінінфраструктури знову хоче призначити Лещенка до наглядової ради «Укрзалізниці». У ТСК Ради виступили проти

У Міністерстві інфраструктури запропонували знову призначити колишнього нардепа Сергія Лещенка до наглядової ради «Укрзалізниці». Але в Тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради виступили проти.

Про це повідомила очільниця ТСК Юлія Гришина.

Вперше інформація про повторну пропозицію призначити Лещенка пролунала на засіданні ТСК. Захищав цю позицію заступник міністра інфраструктури Василь Шкураков.

«Позиція міністра полягає в тому, що він має право вносити кандидатуру, яку може розглянути уряд. Тобто ця кандидатура подана на розгляд номінаційному комітету, і відбудеться призначення або не призначення згідно регламенту діяльності Кабінету міністрів», — заявив він.

Натомість у ТСК відреагували на це вкрай негативно, тому що комісія 30 квітня ухвалила рішення на період роботи узгоджувати кадрові питання, щоб вийти з кризової ситуації на «Укрзалізниці».

«Сказати, що члени ТСК були ошелешені новиною про те, що міністр інфраструктури рекомендував повернути Сергія Лещенка до наглядової ради — нічого не сказати. А ця новина заскочила нас зненацька якраз під час засідання. Але так не буде! Це я адресую керівництву «УЗ», Міністерству інфраструктури і Кабміну. Якщо ви не будете робити кадрові зміни, якщо ви будете залишати всіх тих, хто довів «УЗ» до такого стану — ваша команда покаже нуль результату. А якщо ваша команда не покаже результат, то і ми не покажемо!» — заявила Грішина.