Кабмін продовжив дію спецмит на імпорт вугілля, газу та дизпалива з Росії

Кабінет міністрів України подовжив ще на рік — до 31 грудня 2022 року — дію спеціальних мит на імпорт вугілля, газу та дизельного палива.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 29 грудня. Постанова набуде чинності завтра, 30 грудня.

Зазначимо, ідеться про спецмито у 65% на імпорт вугілля з Росії (окрім антрациту, бітумінозного та коксівного для використання у промисловості та для виробництва електричної та теплової енергії), а також у 4% на російське дизпаливо й у 3% на російський зріджений вуглеводневий газ і вуглеводні.