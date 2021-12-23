Кабмін продовжив на рік заборону ввозити низку товарів із Росії

Кабінет міністрів ще на рік — до 1 січня 2023 року — продовжив заборону ввезення в Україну низки товарів з території Росії.
Відповідне рішення уряд ухвалив під час засідання 23 грудня.
Згідно з постановою уряду, до переліку заборонених російських товарів входять м’ясо, риба, молочні продукти, плавлені сири, смажена кава, чорний чай, зерно, карамель, кондитерські вироби, соуси, дитяче харчування, вироби з макаронного тіста, ліки, одяг та взуття, добрива, запчастини, пляшки та банки, сірники, трактори, мотоцикли та інша автомобільна техніка, інструменти, мийні засоби, туалетний папір та інші товари.
- Наприкінці 2015 року Росія запровадила ембарго на продукти з України, зокрема заборонялося ввозити свинину, овочі, сири, фрукти, молочні продукти тощо. Україна запровадила заборону у відповідь.
- Відтоді перелік товарів декілька разів розширювався, а дія заборони продовжувалася. Наприкінці грудня 2018 року Росія додала до списку «санкційних товарів» пшеницю, соняшникову олію, рибу, ікру, солодощі, соки, а також будівельні матеріали, меблі, двигуни, обладнання та машини для сільського господарства, засоби гігієни тощо.