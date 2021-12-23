Кабмін продовжив на рік заборону ввозити низку товарів із Росії

Кабінет міністрів ще на рік — до 1 січня 2023 року — продовжив заборону ввезення в Україну низки товарів з території Росії.

Згідно з постановою уряду, до переліку заборонених російських товарів входять м’ясо, риба, молочні продукти, плавлені сири, смажена кава, чорний чай, зерно, карамель, кондитерські вироби, соуси, дитяче харчування, вироби з макаронного тіста, ліки, одяг та взуття, добрива, запчастини, пляшки та банки, сірники, трактори, мотоцикли та інша автомобільна техніка, інструменти, мийні засоби, туалетний папір та інші товари.