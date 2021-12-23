Кабмин продлил на год запрет ввозить ряд товаров из России

Кабинет министров еще на год — до 1 января 2023 года — продлил запрет ввоза в Украину ряда товаров с территории России.

Согласно постановлению правительства, в перечень запрещенных российских товаров входят мясо, рыба, молочные продукты, плавленые сыры, жареный кофе, черный чай, зерно, карамель, кондитерские изделия, соусы, детское питание, изделия из макаронного теста, лекарства, одежда и обувь, удобрения, запчасти, бутылки и банки, спички, тракторы, мотоциклы и другая автомобильная техника, инструменты, моющие средства, туалетная бумага и другие товары.