Кабмин продлил действие спецпошлины на импорт угля, газа и дизтоплива из России

Кабинет министров Украины продлил еще на год — до 31 декабря 2022 года — действие специальных пошлин на импорт угля, газа и дизельного топлива.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 29 декабря. Постановление вступит в силу завтра, 30 декабря.

Отметим, речь идет о спецпошлине в 65% на импорт угля из России (кроме антрацита, битуминозного и коксующегося для использования в промышленности и для производства электрической и тепловой энергии), а также в 4% на российское дизтопливо и в 3% на российский сжиженный углеводородный газ и углеводороды.