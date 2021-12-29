Кабмин продлил действие спецпошлины на импорт угля, газа и дизтоплива из России

Кабинет министров Украины продлил еще на год — до 31 декабря 2022 года — действие специальных пошлин на импорт угля, газа и дизельного топлива.
Соответствующее решение правительство приняло на заседании 29 декабря. Постановление вступит в силу завтра, 30 декабря.
Отметим, речь идет о спецпошлине в 65% на импорт угля из России (кроме антрацита, битуминозного и коксующегося для использования в промышленности и для производства электрической и тепловой энергии), а также в 4% на российское дизтопливо и в 3% на российский сжиженный углеводородный газ и углеводороды.
В случае нецелевого использования этих товаров специальная пошлина подлежит доначислению в соответствии с законодательством, а в случае невозможности достоверно установить страну происхождения товаров они выпускаются в свободное обращение на таможенной территории Украины при уплате специальной пошлины.
- Ранее Кабмин еще на год продлил запрет на ввоз в Украину ряда товаров с территории России. Речь идет о различных продуктах питания, а также о лекарствах, одежде и обуви, удобрениях, запчастях, тракторах, мотоциклах и другой автомобильной технике, инструментах, моющих средствах, туалетной бумаге, спичках и прочем.
- В конце 2015 года Россия ввела эмбарго на продукты из Украины, в частности запрещалось ввозить свинину, овощи, сыры, фрукты, молочные продукты и прочее. Украина ввела запрет в ответ.
- С тех пор список товаров несколько раз расширяли, а действие запрета продляли. В конце декабря 2018 года Россия добавила в список «санкционных товаров» пшеницу, подсолнечное масло, рыбу, икру, сладости, соки, а также строительные материалы, мебель, двигатели, оборудование и машины для сельского хозяйства, средства гигиены и другие.