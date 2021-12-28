Київська влада появу оголошень про включення сирен оповіщення пояснила помилкою

У Київській міській державній адміністрації заявили, що цього тижня, зокрема 29 грудня, перевіряти систему оповіщення населення не будуть. Появу відповідних оголошень у деяких районах столиці пояснили помилкою.

Про це повідомляє «Суспільне» із посиланням на пресслужбу КМДА.

Начальниця відділу інформаційного забезпечення та комунікації КМДА Катерина Баранова заявила, що 29 грудня розглядали одну з дат для перевірки оповіщення, але її не затвердили. При цьому в деяких районах столиці на дошках оголошень і на підʼїздах зʼявилися оголошення про те, що 29 грудня з 12:00 до 13:00 лунатимуть сирени.

Баранова пояснила це тим, що «деякі з виконавців перевиконали доручення, коли ще не було узгоджено дату».

Вона зазначила, що про дату перевірки готовності системи оповіщення КМДА повідомить через свої офіційні ресурси та телеканали.