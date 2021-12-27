У Росії історику Дмитрієву збільшили термін ув’язнення до 15 років. Його визнали винним ще й у поширенні порнографії

Суд у Росії збільшив термін ув’язнення історику Юрію Дмитрієву до 15 років позбавлення волі. Його визнали винним ще й у поширенні порнографії.

Про це пише Deutsche Welle.

Суд вирішив, що дев’ять фотографій прийомної доньки Дмитрієва, на яких видно промежину дівчинки, — це поширення порнографії. Сам історик зазначав, що п’ять з них робив для медиків, а інші чотири — на прохання доньки сфотографувати засмагу після відпочинку на морі.

Хто такий Юрій Дмитрієв?

Відомий російський історик і правозахисник, досліджує історію політв’язнів і терору часів СРСР.

Неодноразово брав участь у різних історичних експедиціях для пошуків місць радянських репресій. Зокрема, він знайшов місце масових розстрілів і поховань в урочищі Сандармох, де у 1937 році вбили низку представників української інтелігенції. Окрім цього, він знайшов кілька місць масових поховань на Соловках і в Карелії. Також він очолював карельське відділення правозахисного центру «Меморіал».

За даними видання «Проєкт», справою Дмитрієва особисто займаються у Кремлі, а відповідальний за неї — помічник Путіна Анатолій Серишев. Той нібито має особисті рахунки з Дмитрієвом через те, що історик виявив, що предки Серишева були агентами НКВС і брали участь у радянських репресіях. А сам Анатолій Серишев у 2011—2016 роках очолював управління ФСБ Росії у Карелії.