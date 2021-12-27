В России историку Дмитриеву увеличили срок заключения до 15 лет. Его признали виновным еще и в распространении порнографии

Суд в России увеличил срок заключения историка Юрия Дмитриева до 15 лет лишения свободы. Его признали виновным еще и в распространении порнографии.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Суд решил, что девять фотографий приемной дочери Дмитриева, на которых видна промежность девочки, — распространение порнографии. Сам историк отмечал, что пять из них делал для медиков, а остальные четыре — по просьбе дочери сфотографировать загар после отдыха на море.

Кто такой Юрий Дмитриев?

Известный российский историк и правозащитник, исследующий историю политзаключенных и террора времен СССР.

Неоднократно участвовал в разных исторических экспедициях для поисков мест советских репрессий. В частности, он нашел место массовых расстрелов и захоронений в урочище Сандармох, где в 1937 году был убит ряд представителей украинской интеллигенции. Кроме того, он нашел несколько мест массовых захоронений на Соловках и в Карелии. Также он возглавлял карельское отделение правозащитного центра «Мемориал».

По данным издания «Проект», делом Дмитриева лично занимаются в Кремле, а ответственный за него — помощник Путина Анатолий Серышев. У того якобы есть личные счета с Дмитриевым из-за того, что историк обнаружил, что предки Серышева были агентами НКВД и участвовали в советских репрессиях. А сам Анатолий Серышев в 2011—2016 годах возглавлял управление ФСБ России в Карелии.