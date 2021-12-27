Швейцарська авіакомпанія SWISS на початку року скасує майже три тисячі рейсів

Швейцарська авіакомпанія SWISS International Airlines на початку 2022 року скасує близько 2,9 тисячі рейсів через посилення карантину та падіння попиту унаслідок пандемії коронавірусу. Перші рейси скасують вже у січні.
Про це повідомляє Swiss Info.
Наразі в компанії не розголошують, які саме маршрути зачепить скорочення. Водночас запевняють, що пасажирів поінформують належним чином та запропонують їм альтернативу.
Загалом ідеться про 9% з приблизно 33 тисяч рейсів, які материнська компанія Lufthansa Group змушена скасувати у зимовому розкладі. Рейси SWISS становлять близько 15% польотного плану Lufthansa Group.
- Угорська авіакомпанія Wizz Air оголосила про скорочення міжнародних європейських рейсів. Третина скорочених рейсів стосуються сполучень до Італії, оскільки там обмежили можливість пропуску в країну навіть вакцинованих іноземців.
- Ірландська авіакомпанія Ryanair у січні 2022 року тимчасово скасовує деякі рейси з України. Що стало причиною цього рішення — невідомо.