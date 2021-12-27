В Україні за добу вакцинували майже 30 тисяч людей, 133 COVID-пацієнта померли

В Україні за останню добу, 26 грудня, медики виявили 1 864 нових випадків коронавірусної хвороби (зокрема захворіли 138 дітей та 12 медпрацівників). Від ускладнень захворювання померли 133 пацієнта, а напередодні — 138.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
Загалом від початку пандемії в Україні офіційно підтвердили 3,6 мільйона випадків COVID-19. При цьому 94 971 людина померла від ускладнень хвороби, а 3,4 мільйона громадян одужали.
Також за добу медики вакцинували 29 476 людей, з них одну дозу отримали — 8776, а повністю імунізовані — 20 434.
Від початку вакцинальної кампанії щеплені 14 592 537 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози — 13 414 061. Ще 2 110 людей отримали додаткову дозу та 793 — ревакцинальну.
У МОЗ наголошують, що вакцинація — це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби.
- В Україні з 8 листопада почали відстороняти від роботи невакцинованих освітян і чиновників без збереження зарплати та нарахування стажу (звільняти їх заборонено) — до того моменту, поки вони не зроблять щеплення. Для них вакцинація від коронавірусу є обовʼязковою. Це правило не поширюється на працівників, які мають протипоказання до вакцинації та надали відповідний документ. З 8 листопада таку довідку можна взяти у сімейного лікаря (форма № 028).
- З 9 грудня перелік професій, для яких вакцинація є обов’язковою, розширили. Туди додали працівників установ соціальної сфери, захисту прав дітей і реабілітаційних установ; державних службовців; співробітників стратегічних для держави підприємств («Укрпошта», «Укрзалізниця», «Нафтогаз», «Енергоатом», «Мотор Січ», «Суспільне»).