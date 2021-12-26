На католицьке Різдво авіакомпанії скасували тисячі рейсів через новий COVID-штам

У всьому світі авіакомпанії скасували кілька тисяч рейсів через поширення штаму коронавірусу «Омікрон». Масове скасування рейсів припало на католицьке Різдво і продовжується сьогодні.

За даними FlightAware, 25 грудня у світі скасували 2 856 авіарейсів і відклали (затримки) понад 9 тисяч, а сьогодні, 26 грудня, скасували понад 2 тисячі рейсів. Значну кількість рейсів було скасовано у США.

Як повідомляють «Радіо Свобода» та The Guardian, на скасування і перенесення вплинуло те, що багато авіаперевізників не змогли укомплектувати свої рейси, а в деяких випадках пілоти, члени екіпажів та інші співробітники авіакомпаній опинилися на карантині.

Найбільше рейсів скасували авіакомпанії China Eastern, Air China, United, Air India, Lion Air і Delta.